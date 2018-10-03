Superjob: веб-дизайнер в Иркутске получает почти вдвое меньше, чем в Москве

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя зарплата веб-дизайнера в Иркутске составляет 47 тысяч рублей – почти вдвое меньше, чем его коллега в Москве (80 тысяч). Исследование провел сервис по поиску работы Superjob.

Всего были проанализированы зарплаты веб-дизайнеров в 70 крупнейших городах России.

Как сообщает пресс-служба сервиса, ниже зарплата у представителя этой профессии в Красноярске, где веб-дизайнер получает 46 тысяч рублей в месяц. Выше зарплата у специалистов из Читы – 50 тысяч – и Новосибирска – 48 тысяч рублей в месяц.