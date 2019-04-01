Tele2 поможет клиентам в Приангарье инвестировать в паевые фонды онлайн

Иркутская область, Москва, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 открывает онлайн-продажу паевых инвестиционных фондов в партнёрстве с управляющей компанией «Альфа Капитал». Клиенты могут начать инвестировать в ПИФы с минимальных сумм и при этом получать денежный бонус от Tele2 за свои вложения, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. Tele2 открывает клиентам преимущества онлайн-инвестирования. Абонентам, которые хотят попробовать себя в роли инвесторов, не нужно обладать большими средствами, специальными знаниями в финансах или активно вовлекаться в процесс. Они передают управление своими вложениями компании «Альфа-Капитал», которая специализируется на вложении средств в ПИФы и индивидуальном доверительном управлении частным капиталом. Абоненты сами выбирают уровень риска и потенциальную доходность паевого фонда. Доступные для вложения ПИФы охватывают все классы активов. Клиенты могут инвестировать в акции мировых технологических лидеров, ценные бумаги нефтяных компаний, драгоценные металлы, диверсифицированные портфели, валютные облигации. Клиенты могут легко управлять инвестициями: покупка пая займет две минуты, а продать его можно в любое время без потери инвестиционного дохода. Чтобы стать инвестором и приобрести долю в фонде, достаточно пройти идентификацию через Единый портал госуслуг. Все клиенты получают сто рублей на счет телефона при инвестировании до 5000 рублей, при вложении большей суммы бонус удваивается. ПИФы доступны по прямой ссылке на странице финансовых сервисов market.tele2.ru . Кроме того, предложение включено в программу лояльности «Больше», которая имеет раздел в мобильном приложении «Мой Tele2» и на главной странице сайта . Учитывая аудиторию сайта и мобильного приложения Tele2, партнеры высоко оценивают потенциал нового инвестиционного продукта. В декабре 2018 года месячная аудитория сайта достигла 22 млн посетителей. Число пользователей приложения «Мой Tele2» за год выросло в два раза. «Мой Tele2» имеет самую высокую оценку среди конкурентов в AppStore и занимает 2-е место по этому показателю в GooglePlay. По оценке агентства «Эксперт РА», компания «Альфа-Капитал» имеет рейтинг А++. Это говорит о наивысшем уровне надежности и качества услуг, связанных с доверительным управлением. На конец февраля 2019 года под управлением компании находились активы на сумму более 350 млрд руб. Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2: «Мы провели анализ актуальных инвестиционных продуктов и пришли к выводу, что от клиентов действительно есть запрос на вложения по более интересным ставкам, чем доход по классическим банковским депозитам. При этом финансовые сервисы Tele2 учитывают тренд на digital-трансформацию, которая затронула все бизнесы компании. Новая платформа, созданная в партнерстве с «Альфа Капиталом», снимает с частных инвесторов множество забот – управлять инвестициями можно дистанционно, с экрана своего смартфона. Пользователям нашего сервиса не надо идти в офис управляющей компании или разбираться в тонкостях фондового рынка. Им не нужно располагать серьезным капиталом для того, чтобы попробовать себя в роли инвесторов. Мы предлагаем ПИФы с минимальным порогом для инвестиций, что делает продукт по-настоящему массовым». Евгений Живов, заместитель генерального директора УК «Альфа-Капитал»: «Мы рады открывать партнерство с одним из крупнейших телеком-игроков российского рынка: компания видит в этом сегменте стратегически важную нишу для развития розничных инвестиций, и наш текущий опыт подтверждает эту уверенность. Tele2 – активный и динамичный бренд, чья аудитория открыта к новым продуктам и услугам, и со своей стороны «Альфа-Капитал» предлагает простой, доступный способ для входа на финансовый рынок. Мы нацелены на дальнейшее развитие партнерской сети в сфере телекоммуникаций». ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... tele2

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