Tele2 предлагает иркутянам вкусный бонус в «Додо Пицца»

Иркутск, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает своим клиентам воспользоваться новыми предложениями в программе лояльности «Больше». До конца мая каждый абонент компании в Иркутске может получить скидку в 20% от «Додо Пицца» при заказе большой пиццы, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

До 31 мая любители итальянской пиццы и по совместительству абоненты Tele2, могут получить скидку в 20% при онлайн-заказе блюда от «Додо Пицца». Готовую пиццу доставят быстро и, главное, безопасно. В условиях самоизоляции — это особенно актуально.

Совместная акция с партнерами реализовывается в рамках постоянно действующей программы лояльности «Больше». Чтобы воспользоваться предложением, нужно зайти в личный кабинет на сайте оператора или в приложении «Мой Tele2», в разделе «Еда» выбрать интересующий бонус и кликнуть на кнопку «Активировать». После этого на номер абонента придет SMS с промокодом, его нужно ввести в специальное поле на сайте партнера акции. Один абонент может получить и активировать только один промокод в неделю.

Мария Лыкова, коммерческий директор «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

– Tele2 предлагает своим клиентам соблюдать режим самоизоляции «по другим правилам». Наши абоненты могут воспользоваться хорошими скидками и кэшбеками по программе «Больше». Акция распространяется на подписку на онлайн-развлечения, кинотеатры, книги, дистанционное обучение, покупку одежды, обуви, дополнительные пакеты интернета. Также до конца мая иркутяне могут заказать большую пиццу на сайте одного из наших партнеров с хорошей скидкой. Заказ доставят прямо до дверей.