Теперь клиенты банков Таджикистана могут делать переводы на карты Сбербанка по номеру телефона

Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк продолжает расширять набор финансовых сервисов в рамках экосистемы мгновенных переводов по номеру мобильного телефона. Теперь не только клиенты Сбербанка могут переводить деньги на карты «Душанбе Сити», но и клиенты «Душанбе Сити» могут делать переводы на карты Сбербанка по номеру телефона.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, для совершения перевода из республики Таджикистан клиенту необходимо воспользоваться мобильным приложением или терминалом «Душанбе Сити», ввести номер мобильного телефона, к которому привязана карта Сбербанка, и сумму к отправке. Максимальная сумма перевода 150 тысяч рублей.

При переводах из республики Таджикистан перевод осуществляется в национальной валюте (сомони), зачисление на карту Сбербанка осуществляется в рублях.

– Не так давно в рамках развития экосистемы переводов Сбербанка мы предоставили клиентам возможность совершать денежные переводы на карты банков Таджикистана по номеру телефона. Теперь клиенты банков Таджикистана так же легко и просто могут переводить деньги на карты Сбербанка. Мы и дальше планируем расширять количество партнеров экосистемы, предоставляя нашим клиентам лучший клиентский сервис, – комментирует управляющий директор дивизиона «Платежей и переводов» Оксана Синельник.

Ранее к экосистеме переводов Сбербанка присоединились такие партнеры, как Тинькофф Банк, «Совкомбанк», СДМ-банк, «Коммерческий банк Кыргызстан», сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney, Группа компаний МТС, «Проинвестбанк», «МОБИ.Деньги».