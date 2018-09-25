Теймур Магомедов: теперь приставы Приангарья будут вместе с ГИБДД ловить должников

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 20 сентября судебные приставы Иркутской области и сотрудники ГИБДД получили законные основания для еще более полного взаимодействия по обнаружению злостных должников.

Как сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, главный судебный пристав региона Теймур Магомедов 26 сентября, соответствующий приказ о взаимодействии этих двух структур как в Приангарье, так и в других регионах России подписан на федеральном уровне 20 сентября.

Он рассказал, что и ранее эти две структуры плотно взаимодействовали, в том числе проводили совместные рейды, но теперь для этого появилось больше возможностей.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области, полковник полиции Вячеслав Жилкин пояснил, что теперь дорожные инспекторы, располагая базой данных должников, смогут не просто остановить машину злостного неплательщика, но и задержать до приезда приставов, на что раньше не имели права. В результате, в частности, может быть арестована и доставлена на штраф-стоянку машина скрывавшегося должника. Руководители обоих ведомств отметили, что особенно актуально и справедливо это будет в отношении тех, у кого накопились неоплаченные штрафы ГИБДД или, тем более, назначенные судом штрафы за пьяное вождение. В этой ситуации, чтобы получить обратно автомобиль, неплательщику придется не только рассчитаться с долгами, но и заплатить за услуги эвакуатора и штраф-стоянки.