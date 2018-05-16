Три мошенника из Приангарья облапошили один из банков на 3,6 миллиона рублей

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержаны трое жителей региона поп подозрению в мошенничестве – по версии полиции, они оформили свыше 90 кредитных договоров с одним из банков на подставных лиц. Сумма похищенных у финансового учреждения денег составила более 3,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, злоумышленники заключали кредитные договоры якобы от имени жителей различных регионов страны. Впоследствии в финансовое учреждение они представляли заведомо ложные сведения о заемщиках, чтобы оформлять договоры кредитования на подставных лиц.

В квартирах подозреваемых, а также в помещении, используемом ими в качестве офиса, изъяты документы, десятки кредитных карт, сотовые телефоны и компьютерная техника.

По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. Наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.