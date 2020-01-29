Три уголовных дела завели на двух иностранцев в Тайшете за дачу взяток

Тайшет, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожном вокзале станции Тайшет два иностранца пытались откупиться от транспортной полиции. Возбуждено три уголовных дела. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, 23-летний иностранец совершил административное правонарушение в сфере миграционного законодательства. Он предложил полицейским взятку в размере 5000 рублей. Кроме этого, при сопровождении пассажирского поезда сообщением «Нерюнгри – Тайшет» транспортные полицейские заметили 49-летнего иностранца, который распивал спиртные напитки. Он попытался откупиться от правоохранителей, предложив им 500 рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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