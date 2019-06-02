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02.06.2019

Центробанк: инфляция в Сибири в апреле замедлилась до 5,6%

СФО, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В апреле 2019 года годовая инфляция в Сибири замедлилась до 5,6% с 5,7% в марте 2019 года. Это соответствует общероссийскому тренду, сообщает пресс-служба иркутского отделения Центробанка РФ.

Основной вклад в замедление инфляции внесли непродовольственные товары и услуги. Продовольственная инфляция несколько ускорилась, так как производители продолжили переносить возросшие издержки в цены. При этом замедлились темпы роста цен каждого второго товара или услуги из потребительской корзины сибиряков. Почти каждый десятый товар или услуга подешевели.

Инфляция снизилась благодаря укреплению рубля, умеренной потребительской активности, а также исчерпанию эффекта повышения НДС. Существенный вклад в замедление инфляции в Сибири внесло регулирование цен на топливо, так как в темпах прироста цен значительную долю занимают транспортные издержки. Регионы Сибири территориально удалены от основных центров логистики и зависят от завозных товаров, особенно непродовольственных.

Сильнее всего в СФО в апреле замедлилась непродовольственная инфляция – до 4,7% после 5,1% в марте. Значительно снизились темпы роста цен на моторное топливо и легковые автомобили, доля которых в потребительской корзине велика. Также подешевели телерадиотовары, персональные компьютеры, сотовые телефоны, фотоаппараты.

Темпы прироста цен на услуги в апреле снизились до 5,8% в годовом выражении против 5,9% по данным на март. Продолжила замедляться динамика цен на зарубежные поездки в Европу и Юго-Восточную Азию, стоимость которых напрямую зависит от валютного курса. Из-за сдержанной потребительской активности снизились темпы роста цен на медицинские услуги, услуги образования и организаций культуры.

Замедлился рост тарифов за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) за счет Томской области. Правительство этого региона с 1 апреля снизило стоимость вывоза ТБО до уровня декабря 2018 года. Именно повышение этих тарифов разогнало инфляцию в начале года.

Годовая продовольственная инфляция в Сибири ускорилась до 6,5% после 6,3% в марте. Помимо инфляции издержек, на стоимости продовольствия сказывается эффект низкой базы прошлого года, когда темпы роста цен на продукты в Сибири были существенно ниже, чем в России.

В лидерах продовольственной инфляции в округе оказалась капуста, которая за год подорожала в 2,5 раза. До этого три года цены на капусту снижались. В 2018 году хозяйства сократили площади под эту культуру из-за низкой эффективности бизнеса, что привело к недостаточному предложению на рынке. Также подорожали помидоры, лук и чеснок.

Ускорился рост цен на молоко и молочную продукцию, яйца, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупы, производители которых ранее не успели покрыть возросшие издержки производства, в том числе удорожание зерна урожая 2018 года.

- При этом в Сибири три четверти продуктов из потребительской корзины стоят дешевле, чем в среднем по стране. Производители осторожно переносят возросшие издержки производства в цены, учитывая финансовые возможности потребителей, – пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В апреле замедлился годовой рост цен на свинину, курицу и колбасу. Они заметно дорожали в предыдущие месяцы, однако ввод новых мощностей (например, в Кемеровской области – по производству свинины) увеличил производство этих продуктов и повысил конкуренцию на рынке. Спрос на мясопродукты в апреле мог снизиться за счет более позднего, чем в прошлом году, празднования Пасхи.

Доступнее по цене, чем год назад, оставался картофель. На цены повлиял хороший урожай 2018 года, а также ввод новых мощностей для его хранения, например, в Омской области и Красноярском крае. В конце марта запасы картофеля в сельскохозяйственных организациях Сибири были в 2 раза больше, чем годом ранее.

В условиях роста предложения по сравнению с предыдущим годом подешевели также красная рыба и икра, кальмары и сельдь, морковь и свекла, яблоки и лимоны.

По итогам апреля 2019 года минимальная инфляция среди сибирских регионов сохраняется в Республике Алтай (3,1%). Цены сдерживает конкуренция – сетевые магазины продолжают дисконтные акции в борьбе за покупателя.

По оценкам Банка России, годовая инфляция в стране в марте прошла локальный пик. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже предварительного прогноза. В первой половине 2020 года, как ожидается, инфляция вернется к 4%.

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