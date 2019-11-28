Центробанк: инфляция в Сибири в октябре-2019 снизилась до 4,3%

СФО, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В октябре 2019 года годовая инфляция в Сибири замедлилась до 4,3% после 4,5% в сентябре. Это выше общероссийского уровня (3,8% в октябре), сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Темп замедления инфляции в СФО соответствует общероссийскому. Инфляцию снижают два основных фактора: рост предложения на отдельных продуктовых рынках и сдержанная динамика потребительского спроса. В стране снижаются инфляционные ожидания населения, это несколько охлаждает потребительский спрос. Люди постепенно привыкают жить в условиях низкой инфляции, все реже возникает необходимость «срочно купить, пока не подорожало». Снижение инфляции в округе определила динамика цен на непродовольственные товары. Годовая непродовольственная инфляция в Сибири замедлилась до 2,9% в октябре после 3,3% в сентябре. Основной вклад в снижение темпов прироста цен внесла динамика цен на легковые автомобили, спрос на которые остается слабым. Годовой темп прироста цен на продовольствие составил в октябре 4,7% против 4,8% в сентябре. Максимальный вклад в замедление инфляции продуктов питания внесли цены на мясопродукты. В октябре в регионах СФО росло предложение мяса и мясопродуктов. Выросшая конкуренция замедлила рост цен. Годовой рост цен на свинину снизился до 2% в октябре после 2,3% в сентябре, на куриное мясо – до 6,6% после 10,3%, на вареную колбасу – до 3,2% после 4,2%, на сосиски, сардельки – до 2,9% после 4,6%. Рост предложения в сегменте более дешевых мясных продуктов стал реакцией производителей на изменение в структуре потребительского спроса. В Сибири в октябре повысился годовой темп прироста цен на фрукты, в частности на бананы. Розничные цены выросли вслед за мировыми на фоне нестабильной политической ситуации в Эквадоре, основном поставщике бананов на российский рынок. Цены на гречневую крупу в октябре в годовом выражении увеличились на 31% после 18% в сентябре. – Богатый урожай прошлых лет вынудил производителей снизить цены на гречиху. В октябре 2018 года годовое снижение цен составило 33%. Такие низкие цены сделали выращивание этой культуры нерентабельным. В 2019 году сельхозпредприятия сократили посевные площади гречихи, чтобы не допускать перепроизводства и последующего падения цен и выручки. В результате урожай в 2019 году уменьшился, а цены начали расти. Фактически, они возвращаются к равновесному уровню прошлых лет. Например, в Кемеровской области цены на гречку в октябре в годовом выражении выросли на 43%. Но даже при таком росте средняя цена на гречку – 52 рубля – меньше, чем в октябре 2017 года – 55 рублей, – пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев. Годовой темп прироста цен на услуги составил 5,6% в октябре после 5,7% в сентябре. Стоимость банковских услуг в целом по СФО в октябре была меньше на 1,5%, чем в октябре прошлого года. Банки снизили среднюю стоимость потребительских кредитов вслед за замедлением инфляции и снижением ключевой ставки Банком России. Высокий спрос на мобильную связь и интернет позволил операторам увеличить тарифы и компенсировать снижение выручки в связи с отменой внутрисетевого роуминга. В целом услуги мобильной связи в округе в октябре были дороже на 8,3%, чем в октябре прошлого года (в сентябре – на 7,8%). В октябре 2019 года в подавляющем большинстве регионов СФО произошло снижение инфляции, особенно заметное – в Иркутской области и республике Хакасия. Здесь сильнее замедлился рост цен на мясопродукты и снизилась стоимость банковских услуг. Так, в Приангарье в октябре общий показатель инфляции составил 4,9%, на продукты – 6,3%, на непродовольственные товары – 2,8%, на услуги – 5,6%. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

сфо Тэги: View the discussion thread.