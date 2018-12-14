У иркутянки за долги по ЖКХ арестовали внедорожник

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - У иркутянки за скопившиеся долги по ЖКХ арестовали «Лэнд Ровер».

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, женщина более трех лет игнорировала выставленные управляющей компанией счета за предоставленные коммунальные услуги. Сумма задолженности составила 198 тысяч рублей.

Пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Неплательщица заявила об отказе исполнять решение Куйбышевского районного суда Иркутска, ссылаясь на отсутствие постоянной работы, денежных средств и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Однако было установлено, что в ее собственности находится автомобиль марки Lаnd Rover 2006 года выпуска. Судебный пристав-исполнитель совместно с представителем управляющей компанией выехал по адресу проживания должника. Во дворе дома был обнаружен этот автомобиль. Должностным лицом управления составлен акт описи и ареста машины, которая была изъята и помещена на специальную стоянку.

Если иркутянка не погасит имеющуюся задолженность, ее транспортное средство будет передано на реализацию, а вырученные от продажи иномарки деньги – перечислены взыскателю в счет погашения долга.