У курорта «Аршан» арестовали счета за долги по зарплате

Бурятия, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском районе Бурятии судебные приставы взыскали в пользу 15 работников курорта «Аршан» задолженность по зарплате, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Как известно, руководство санаторно-курортного учреждения периодически задерживает выплату зарплаты. Из-за этого работники вынуждены постоянно обращаться в комиссии по трудовым спорам либо в суд за восстановлением своих нарушенных прав.

В общей сложности на исполнение в Тункинское подразделение службы судебных приставов поступило 15 исполнительных документов на общую сумму взыскания свыше 176 тысяч рублей. Суммы задолженностей варьировались от 3 тысяч до 25 тысяч рублей.

В итоге приставы арестовали счета курорта. На сегодняшний день задолженность взыскана в полном объёме.

Помимо задолженностей по заработной плате учреждение имеет многомиллионные долги в бюджетные и внебюджетные фонды. Однако, как того требует законодательство, судебные приставы в приоритетном порядке произвели перечисление долга по зарплате.