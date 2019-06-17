У жителей Иркутской области за год снизился уровень реальных доходов

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году среднедушевые денежные доходы населения Иркутской области составили 22,7 тысяч рублей, что на 1,5% больше, чем в 2017 году. При этом реальные располагаемые денежные доходы за 2018 год составили 94,9%. Об этом 17 июня на комитете по бюджету Заксобрания, представляя отчёте о результатах деятельности правительства Иркутской области, рассказал зампред правительства Антон Логашов. По его словам, снижение этого показателя обусловлено превышением темпов роста потребительских цен над темпами роста номинальных денежных доходов населения, а также динамикой обязательных платежей и разнообразных взносов. При этом номинальная среднемесячная заработная плата в Иркутской области, по предварительным данным, за 2018 год составила 42,6 тысячи рублей, что на 12% выше по сравнению с 2017 годом. При этом в прошлом году Иркутская область впервые за 17 лет вышла на второе место в СФО по уровню средней зарплаты. Рост заработной платы в целом по области связан с увеличением заработной платы в социальной сфере, сказал Антон Логашов. Вместе с тем власти региона продолжают фиксировать снижение численности населения региона. – К сожалению, развитие социальной и культурной инфраструктуры не позволили сдержать отток населения. Мы констатируем, что по итогам 2018 года составил 5 тысяч 900 человек, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году, – сказал Антон Логашов. СПРАВКА: Располагаемые денежные доходы – это доходы, которые могут быть использованы на личное потребление и сбережения. Они равны номинальным доходам за вычетом налогов, обязательных платежей и добровольных взносов. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: антон логашов

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