У жителя Тайшета с банковской карты украли свыше 100 тысяч рублей

Тайшет, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Мошенница списала со счета одного из местных жителей все накопления – более 100 тысяч рублей. Мужчина неосмотрительно сообщил аферистке все данные своей банковской карты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, тайшетцу на сотовый телефон позвонила неизвестная и сообщила, что ему на карту нужно перечислить около 30 тысяч рублей якобы в качестве компенсации от пенсионного фонда. Для большей убедительности мошенница сообщила мужчине его фамилию, имя, отчество, а также дату и место рождения.

– Такие сведения, как правило, находятся в свободном доступе в силу того, что граждане сами их выставляют в различных соцсетях либо передают широкому кругу лиц, – поясняют в полиции.

Аферистка поинтересовалась, картой какого банка пользуется мужчина и попросила сообщить ей данные карты. Женщина предупредила, что сейчас на сотовый телефон придут смс сообщения с кодом и что данный код необходимо сообщить ей. Мужчина передал все эти сведения, после чего лишился всех сбережений.

Другой местной жительнице повезло, и аферисты не смогли снять 50 тысяч рублей, находящихся на ее счете. Из-за ограничения лимита перевода денежных средств операция не прошла и карта действительно была заблокирована банком, сообщили правоохранители.

Как оказалась, женщина также передала мошенникам, представившимся сотрудниками сотовой компании, все данные своей карты в надежде заполучить обещанный злоумышленниками выигрыш в размере 30 тысяч рублей.