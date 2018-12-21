ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Деньги
22.12.2018

У жителя Тайшета с банковской карты украли свыше 100 тысяч рублей

Тайшет, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Мошенница списала со счета одного из местных жителей все накопления – более 100 тысяч рублей. Мужчина неосмотрительно сообщил аферистке все данные своей банковской карты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, тайшетцу на сотовый телефон позвонила неизвестная и сообщила, что ему на карту нужно перечислить около 30 тысяч рублей якобы в качестве компенсации от пенсионного фонда. Для большей убедительности мошенница сообщила мужчине его фамилию, имя, отчество, а также дату и место рождения.

– Такие сведения, как правило, находятся в свободном доступе в силу того, что граждане сами их выставляют в различных соцсетях либо передают широкому кругу лиц, – поясняют в полиции.

Аферистка поинтересовалась, картой какого банка пользуется мужчина и попросила сообщить ей данные карты. Женщина предупредила, что сейчас на сотовый телефон придут смс сообщения с кодом и что данный код необходимо сообщить ей. Мужчина передал все эти сведения, после чего лишился всех сбережений.

Другой местной жительнице повезло, и аферисты не смогли снять 50 тысяч рублей, находящихся на ее счете. Из-за ограничения лимита перевода денежных средств операция не прошла и карта действительно была заблокирована банком, сообщили правоохранители.

Как оказалась, женщина также передала мошенникам, представившимся сотрудниками сотовой компании, все данные своей карты в надежде заполучить обещанный злоумышленниками выигрыш в размере 30 тысяч рублей.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске