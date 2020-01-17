У злостного неплательщика алиментов из Иркутска арестовали автомобиль

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска накопил более 180 тысяч рублей долга по алиментам перед двумя детьми в возрасте 12 и 14 лет. Чтобы понудить его оплатить задолженность, приставам пришлось арестовать его автомобиль.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина не спешил платить алименты, ссылаясь на отсутствие постоянного заработка и недостаточность денежных средств, получаемых им от работы вахтовым методом. Более того, должник скрывал свое место жительства.

Между тем, приставы установили, что иркутянин владеет минивэном Хендэ Старекс, на котором он приехал в отделение УФССП. На транспортное средство тогда же составили акт описи и ареста.

– Не желая становиться пешеходом, гражданин уже на следующий день оплатил долг по алиментам в полном объеме, в том числе и исполнительский сбор, – отметили приставы.