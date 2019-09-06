Уголовный штраф за незаконное хранение наркотиков взыскали судебные приставы в Тайшете

Тайшет, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы Тайшетского районного отдела взыскали уголовный штраф за незаконное хранение наркотиков. Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, Свердловским районным судом Иркутска был вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Тайшета, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. В рамках уголовного дела было установлено, что мужчина хранил наркотики без цели сбыта. Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Поскольку осужденный гражданин по месту регистрации не проживал, официально трудоустроен не был и на телефонные звонки судебного пристава не отвечал, он был объявлен в розыск. Приставы установили номер телефона матери должника, которая убедила сына явиться на прием, где ему было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Также судебный пристав разъяснил осужденному, что неисполнение решения суда может привести к замене наказания на более строгое - лишение свободы. Оценив серьезность последствий, к которым может привести игнорирование исполнения судебного решения, мужчина добровольно оплатил уголовный штраф. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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