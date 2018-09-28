Уклонившийся от уплаты штрафа за попытку взятки житель Тайшета отправится в колонию

Тайшет, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - За невыплату полумиллионного штрафа по обвинению в даче взятки житель Тайшета отправится в колонию на 2,5 года.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, в декабре 2014 года Тайшетским городским судом местный житель был приговорен по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40-кратной суммы взятки, то есть 500 тысяч рублей.

В августе 2018 года в Свердловский районный суд Иркутска поступило представление судебного пристава-исполнителя о замене осуждённому наказания в виде штрафа другим видом наказания, в связи со злостным уклонением от уплаты.

В процессе рассмотрения дела должник заявил, что не имеет средств для оплаты штрафа, имущества у него нет, постоянного источника дохода – тоже, так как ухаживает за малолетним ребёнком-инвалидом, его супруга также не работает, поскольку находится в декретном отпуске по уходу за их вторым малолетним ребёнком.

Судья отметил, что сам по себе факт отсутствия у осуждённого средств не может признаваться уважительной причиной для неуплаты штрафа в срок. Кроме того, должник не обращался в установленном законом порядке в суд с ходатайством об отсрочке или рассрочке уплаты штрафа, а также на протяжении более трёх с половиной лет не предпринимал попыток уплатить его.

Судом заменено наказание в виде штрафа лишением свободы на два с половиной года в колонии общего режима.