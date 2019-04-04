ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Деньги
05.04.2019

Умный тариф подстроится под вас: Tele2 предлагает клиентам в Иркутской области новый продукт

Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает в Иркутской области других регионах страны уникальный для российского телеком-рынка продукт – «умный тариф», который подстраивается под потребности абонента. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь «Мой онлайн+» умеет анализировать профиль потребления клиента: тариф формирует для него индивидуальное предложение с оптимальным пакетом минут и гигабайтов. Абонентская плата при этом не меняется.

Tele2 продолжает персонализировать продукты и настраивать их под потребности абонентов. На этот раз оператор запускает «умный тариф», который предлагает оптимальный для каждого клиента пакет услуг с учетом его предпочтений без изменения цены.

Теперь тарифный план «Мой онлайн+» подстраивается под абонента при его согласии. Система «умный тариф» сформирует индивидуальное соотношение минут и гигабайтов в личном кабинете пользователя. Для этого она проанализирует текущий профиль потребления клиента и предложит оптимальное наполнение тарифного плана. При этом абонент сам примет решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа.

Для всех существующих абонентов тарифного плана «Мой онлайн+» в личном кабинете уже сформировано предложение с оптимальным соотношением гигабайтов и минут, а новые пользователи получат его в ближайшее время.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Темп жизни наших клиентов ускоряется, а потребности – меняются, и у абонентов не остается времени подбирать наполнение тарифа. Поэтому мы сделаем это за них: проанализируем, какие услуги они любят больше, и предложим им идеальный пакет. Особенность предложения в его простоте и прозрачности. Клиенту не придется платить больше или совершать дополнительные действия – нужно только согласиться на новые условия в личном кабинете. При этом у абонента будет время, чтобы принять решение. Вместо подбора параметров тарифа клиенты могут, например, подробнее изучить нашу программу лояльности».

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первой на рынке начала персонифицировать тарифные планы. С 2017 года неиспользованные минуты и интернет-трафик переносятся на следующий месяц, а с февраля 2019 года такая возможность доступна и при подключении к Tele2. В апреле прошлого года оператор запустил обновленную тарифную линейку, предложив абонентам настоящий тарифный конструктор – возможность самостоятельно настраивать тарифный план.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Деньги»:
Умный тариф подстроится под вас: Tele2 предлагает клиентам в Иркутской области новый продукт05.04.2019
-tele2-
Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает в Иркутской области других регионах страны уникальный для российского телеком-рынка продукт – «умный тариф», который подстраивается под потребности абонента. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Прокуратура вынудила ПФР компенсировать бодайбинским пенсионерам 1,5 миллиона рублей05.04.2019
-15-
Бодайбо, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура вынудила ПФР компенсировать 85 бодайбинским пенсионерам 1,5 миллиона рублей.
Иркутянка отсудила 265 тысяч рублей у виновника ДТП, который въехал в ее машину04.04.2019
-265-
Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка отсудила 265 тысяч рублей у мужчины, который превысил скорость и въехал в ее машину. Столкновение произошло еще в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.
Работники одного из предприятий Иркутска отсудили более 3 миллионов рублей зарплаты03.04.2019
Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по решению суда 31 работнику ЗАО НПО «Восток» выплатили более 2 млн рублей долга по зарплате, которую людям не платили за период с апреля по сентябрь 2018 года.
Депутаты ЗС Иркутской области отчитались о доходах за 2018 год03.04.2019
Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области представили сведения о своих доходах за 2018 год.
За хищение мусорных баков двое ангарчан заплатят больше 30 тысяч рублей03.04.2019
-30-
Ангарск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - За хищение мусорных баков на металлолом двое ангарчан заплатят 31,5 тысячи рублей.
Tele2 поможет клиентам в Приангарье инвестировать в паевые фонды онлайн02.04.2019
tele2-
Иркутская область, Москва, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 открывает онлайн-продажу паевых инвестиционных фондов в партнёрстве с управляющей компанией «Альфа Капитал». Клиенты могут начать инвестировать в ПИФы с минимальных сумм и при этом получать денежный бонус от Tele2 за свои вложения, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Директору ангарской турфирмы дали условный срок02.04.2019
Ангарск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Директор ангарской фирмы ООО «Натали Тур» признана виновной в хищении средств клиентов.
В Иркутске мебельщик обманул клиентов на полмиллиона рублей02.04.2019
Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске производитель мебели присваивал деньги клиентов, в том числе – и уже находясь под следствием.
В Аларском районе бухгалтер детсада завышала себе зарплату02.04.2019
2019-04-02-04-34-13
Аларский район, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском районе бухгалтер детсада завышала себе зарплату – всего она похитила из бюджета 420 тысяч рублей.
Иркутская страховая компания «Ангара» отказывается ото всех лицензий29.03.2019
Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская страховая компания «Ангара» намерена отказаться ото всех имеющихся лицензий, включая лицензию на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Ранее в январе 2019 года компания уже остановила продажу полисов ОСАГО.
Сколько в Иркутской области зарабатывает программист? Обзор зарплатных предложений29.03.2019
2019-03-29-07-44-30
Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает следить за ситуацией на рынке труда Приангарья. В этот раз редакция решила рассказать о вакансиях для программистов в Иркутске. В марте в свободном доступе на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти около 170 предложений о работе для таких специалистов.
Иркутянин оплатил долг по налогам после ареста его авто29.03.2019
2019-03-29-07-23-09
Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин оплатил долги после ареста дорогой иномарки.
В Иркутской области увеличатся выплаты по соцконтрактам на развитие своего дела28.03.2019
Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Вступили в силу поправки, внесенные в закон Иркутской области о социальных контрактах. Новый порядок оказания мер соцподдержки предусматривает не только ежемесячные выплаты малоимущим, но и более существенную единовременную выплату на развитие собственного дела. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Свыше 50 тысяч человек скачали за месяц приложение «БКС Премьер»29.03.2019
2019-03-28-08-10-54
Москва, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 50 тысяч новых пользователей скачали приложение «БКС Премьер» за последний месяц, сообщили в финансовой компании.
Житель Иркутской области застрял на границе с Финляндией из-за неликвидированного предприятия28.03.2019
Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутской области застрял на границе с Финляндией из-за неликвидированной вовремя организации. Ему и другим учредителям сельскохозяйственного потребительского кредитно-сберегательного кооператива запретили выезжать за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Центробанк: инфляция в Сибири в феврале превысила общероссийские показатели28.03.2019
-5
СФО, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В феврале 2019 года годовая инфляция в Сибири ускорилась до 5,5% после 5,1% в январе. Февральский показатель в СФО выше общероссийского уровня, который, в свою очередь, составил 5,2%, сообщает пресс-служба иркутского отделения Центробанка РФ.
В Иркутском районе ЧОП задолжал работникам 80 тысяч рублей28.03.2019
Иркутский район, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе ЧОП задолжал 12 своим работникам 80 тысяч рублей.
Ведущие финансовые эксперты научат иркутян эффективно распоряжаться накоплениями28.03.2019
2019-03-27-11-10-43
Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Открытие Брокер» организует в Иркутске конференцию по инвестициям, на которой ведущие эксперты компании расскажут о возможностях управления финансами.
В Усть-Удинском районе с браконьеров взыщут больше 100 тысяч рублей27.03.2019
-100-
Усть-Удинский район, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Удинском районе с браконьеров взыщут 103 тысячи рублей.
Доверчивая пенсионерка из Усолья-Сибирского перевела аферистам свыше 150 тысяч рублей26.03.2019
-150-
Усолье-Сибирское, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 60-летняя горожанка перевела мошенникам больше 150 тысяч рублей. Злоумышленники пообещали ей крупную выплату, для получения которой якобы необходимо оплатить ряд услуг.
Ради обещанной компенсации иркутянин отдал мошенникам полмиллиона рублей25.03.2019
Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ради обещанной компенсации иркутянин отдал мошенникам более полумиллиона рублей.
Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер по туризму? Обзор зарплатных предложений25.03.2019
2019-03-25-07-22-19
Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает следить за ситуацией на рынке труда Приангарья. Начинается весна, а значит пора искать путешествия, поэтому редакция расскажет о вакансиях для менеджера по туризму в Иркутской области. В марте в свободном доступе на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти около 40 предложений о работе.
Усольская бизнес-леди задолжала муниципалитету арендную плату за четыре месяца25.03.2019
Усолье-Сибирское, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольская бизнес-леди задолжала муниципалитету арендную плату за земельный участок за четыре месяца.
В Иркутске мошенницы, укравшие миллион рублей, отправятся под суд25.03.2019
2019-03-25-04-27-31
Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Под суд отправятся мошенницы, обворовавшие пенсионеров из Иркутска и Омска.
Представители теруправления Минлеса Приангарья незаконно штрафовали сотрудника лесхоза24.03.2019
Тайшетский район, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители теруправления Минлеса Приангарья 16 раз незаконно штрафовали сотрудника лесхоза, вынуждая их «прессовать» предпринимателей.
В Боханском районе опекунша обокрала сироту22.03.2019
Боханский район, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе опекунша украла у сироты миллион рублей.
Сбербанк представляет услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичной оплате покупки22.03.2019
Москва, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк представил в рамках выставки METRO EXPO-2019 новую услугу снятия наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской картой Mastercard или Visa.
HeadHunter: в Иркутске вырос спрос на топ-менеджеров22.03.2019
headhunter-
Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным аналитиков HeadHunter, в первом квартале этого года в Иркутске вырос спрос на топ-менеджеров. При этом конкурс среди соискателей в этой сфере довольно высок – около семи кандидатов на одно место.
С экс-директора детсада в Слюдянке взыскали более миллиона рублей в местный бюджет22.03.2019
Слюдянка, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке с бывшего директора детского сада суд взыскал 1 млн 135 тысяч 589 рублей в местный бюджет, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Эксперты: рост спроса на биткоин будет расти при определенных событиях 22.03.2019
Интернет, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Для биткоина февраль 2019 года отметился самой низкой волатильностью. К примеру, с апреля 2017 года показатель волатильности составляет аж 2,7%. Одновременно выросло количество операций с цифровыми монетами. В общей сложности оно сравнимо с максимальным значением декабря 2017 года. Но, как вы помните, в этот период курс первой криптовалюты достигал 19000 долларов. В нынешней же ситуации мы видим явные доказательства того, что интерес к биткоину не спал, а напротив – внимание к нему очень даже стабильно. Особенно интерес присутствует со стороны определенных групп инвесторов. Спекулянты тем временем сдают свои позиции. По мнению ICOBox, можно рассмотреть конкретные тенденции, которые способны подогреть и увеличить спрос на биткоин.
Семейная пара из Братска «выдавала» кредиты через соцсети, аферистов осудили21.03.2019
Братск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Семейной паре мошенников из Братска, «выдававшей» кредиты через соцсети, вынесли приговор.
В Иркутске «министр финансов Москвы» похитил у пожилого инвалида 16 тысяч рублей21.03.2019
Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пожилой инвалид стал жертвой лже-министра, который «развел» его на деньги.
Ангарчанин под видом средств на лечение ребенка собирал деньги на уплату долга21.03.2019
2019-03-21-05-21-10
Ангарск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанин за ложный сбор денег на лечение ребенка получил условный срок.
Нарушителей границ Тофаларского заказника оштрафовали на 12 тысяч рублей21.03.2019
Нижнеудинский район, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Четверых жителей Красноярского края оштрафовали на три тысячи рублей каждого за нарушение границ Тофаларского заказника в бассейне реки Орзагай. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Читать все новости раздела «Деньги»
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске