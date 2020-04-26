Услуги ЖКХ онлайн оплачивают 83% клиентов Сбербанка

Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Клиенты Сбербанка стали значительно чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно не выходя из дома. Доля таких платежей достигла 83% (год назад – 73%) от общего объема транзакций за ЖКХ, сообщает пресс-служба банка. – Современные технологии помогают защитить и обезопасить наших клиентов, что особенно важно в текущих условиях. Любой платеж сегодня можно провести онлайн – и это не только быстро и просто, но и безопасно. Клиентам Сбербанка доступен настоящий «банк в кармане» – мобильный телефон с приложением Сбербанк Онлайн. В отличие от отделений, которые работают по графику, он доступен круглосуточно и всегда к вашим услугам. Кроме этого многие финансовые обязательства теперь могут исполняться автоматически – достаточно один раз настроить автоплатеж, – говорит директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Кирилл Дмитриев. Оплатить жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбербанке можно различными способами. Наибольшей популярностью пользуется мобильное приложение Сбербанк Онлайн , в котором, помимо удобной оплаты, можно настроить автоплатеж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его. Совершить платеж в мобильном приложении Сбербанк Онлайн очень просто – для этого нужно отсканировать QR– или штриход на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR– или штрихкод, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка, либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную. Удобно и то, что в Сбербанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка. Таким образом, клиенты Сбербанка сегодня могут решать подавляющее большинство своих финансовых задач из дома, что особенно актуально в период пандемии COVID-19. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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