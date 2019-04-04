|Деньги
|05.04.2019
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Усольчанин уплатил штраф за пьяное вождение, чтобы не лишиться машины
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Усолье-Сибирское, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольчанин уплатил штраф ГИБДД за вождение в нетрезвом виде, чтобы не лишиться своего имущества.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчину оштрафовали за пьяное вождение на 30 тысяч рублей и на полтора года лишили водительских прав. Однако оплачивать этот штраф он не спешил. Тогда приставы выяснили, что должник владеет Тойотой Кариной 1999 года выпуска. Приехав домой к усольчанину, они составили акт описи и ареста транспортного средства. Не желая лишаться автомобиля, должник уплатил штраф.
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