Усольчанин уплатил штраф за пьяное вождение, чтобы не лишиться машины

Интернет, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Для биткоина февраль 2019 года отметился самой низкой волатильностью. К примеру, с апреля 2017 года показатель волатильности составляет аж 2,7%. Одновременно выросло количество операций с цифровыми монетами. В общей сложности оно сравнимо с максимальным значением декабря 2017 года. Но, как вы помните, в этот период курс первой криптовалюты достигал 19000 долларов. В нынешней же ситуации мы видим явные доказательства того, что интерес к биткоину не спал, а напротив – внимание к нему очень даже стабильно. Особенно интерес присутствует со стороны определенных групп инвесторов. Спекулянты тем временем сдают свои позиции. По мнению ICOBox, можно рассмотреть конкретные тенденции, которые способны подогреть и увеличить спрос на биткоин.