|Деньги
|20.12.2018
|
|
Усольчанин оплатил штраф ГИБДД после ареста компьютера
|
Усолье-Сибирское, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителю Усолья-Сибирского пришлось оплатить штраф ГИБДД после того, как приставы описали и арестовали его имущество – бытовую и компьютерную технику.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, усольчанину выписали штраф 30 тысяч рублей за нетрезвую езду и на полтора года лишили водительских прав. Однако мужчина не спешил его оплачивать, и только меры со стороны приставов заставили его сделать это.
ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram
ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram