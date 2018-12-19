Усольчанин оплатил штраф ГИБДД после ареста компьютера

Усолье-Сибирское, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителю Усолья-Сибирского пришлось оплатить штраф ГИБДД после того, как приставы описали и арестовали его имущество – бытовую и компьютерную технику.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, усольчанину выписали штраф 30 тысяч рублей за нетрезвую езду и на полтора года лишили водительских прав. Однако мужчина не спешил его оплачивать, и только меры со стороны приставов заставили его сделать это.