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20.12.2018

Усольчанин оплатил штраф ГИБДД после ареста компьютера

Усолье-Сибирское, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителю Усолья-Сибирского пришлось оплатить штраф ГИБДД после того, как приставы описали и арестовали его имущество – бытовую и компьютерную технику.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, усольчанину выписали штраф 30 тысяч рублей за нетрезвую езду и на полтора года лишили водительских прав. Однако мужчина не спешил его оплачивать, и только меры со стороны приставов заставили его сделать это.

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