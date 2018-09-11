Усольчанин рассчитался с долгами, чтобы улететь в Таиланд

Усолье-Сибирское, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольчанин рассчитался по кредиту, чтобы улететь в Таиланд.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина оформил кредит в размере 180 тысяч рублей. Однако взятые на себя финансовые обязательства не выполнил. В связи с чем судебный пристав в качестве одной из мер принудительного характера, которая могла бы сподвигнуть неплательщика принять меры к погашению долга, вынес постановление об ограничении права выезда за пределы России.

Предстоящая поездка в Таиланд стала отличным стимулом для усольчанина, чтобы оплатить долг в полном объеме. Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с тем, что исполнительное производство окончено фактическим исполнением.