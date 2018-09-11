ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Деньги
12.09.2018

Усольчанин рассчитался с долгами, чтобы улететь в Таиланд

Усолье-Сибирское, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольчанин рассчитался по кредиту, чтобы улететь в Таиланд.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина оформил кредит в размере 180 тысяч рублей. Однако взятые на себя финансовые обязательства не выполнил. В связи с чем судебный пристав в качестве одной из мер принудительного характера, которая могла бы сподвигнуть неплательщика принять меры к погашению долга, вынес постановление об ограничении права выезда за пределы России.

Предстоящая поездка в Таиланд стала отличным стимулом для усольчанина, чтобы оплатить долг в полном объеме. Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с тем, что исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске