Усольчанка сняла с кредитки 92 тысячи и перевела их мошенникам

Усолье-Сибирское, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Усолья-Сибирского осталась без 90 тысяч рублей из-за аферистов, которые убедили женщину «застраховать» деньги от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как рассказала 30-летняя усольчанка оперативникам, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил застраховать её банковскую карту от мошеннических действий. Причем, по его словам, стоимость страховки составляет 20 тысяч рублей, но для неё эта услуга будет якобы бесплатной. Единственное, что для этого требовалось – перевести со своей кредитной карты 92 тысячи рублей на продиктованный аферистом счёт. Якобы потом эти деньги должны вернуться обратно усольчанке, а её карта станет застрахованной от всех случаев возможного убытка.

Женщина попыталась перевести с кредитной карты деньги через онлайн-банк, однако, система безопасности, посчитав данные действия подозрительными, заблокировала карту. Это не остановило заявительницу, и уже на следующий день она отправилась к банкомату, сняла 92 тысячи рублей и перевела их на электронный виртуальный счёт «страховщика». После этого поступка она обратилась к настоящему специалисту в отделении банка, где ей посоветовали идти в полицию.

По факту случившегося ГУ МВД по Иркутской области проводит проверку.