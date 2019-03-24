ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Деньги
25.03.2019

Усольская бизнес-леди задолжала муниципалитету арендную плату за четыре месяца

Усолье-Сибирское, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольская бизнес-леди задолжала муниципалитету арендную плату за земельный участок за четыре месяца.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, к приставам поступил исполнительный лист, выданный Усольским городским судом, о взыскании задолженности с местной жительницы.

Суд установил, что между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Усолья-Сибирского и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды земельного участка для строительства складских помещений и открытых навесов. По истечении действия договора бизнес-леди продолжила использовать построенные помещения на земельном участке, не продлив договор и не внося арендную плату в течение четырех месяцев. Сумма неосновательного обогащения составила 120 тысяч рублей.

Женщина добровольно решение суда не исполнила. В связи с этим пристав заблокировал ее деньги на расчетных счетах в банковских организациях. Через некоторое время должнице понадобилось совершить операции по банковским счетам, что поспособствовало оплате задолженности в полном объеме.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске