Усольская бизнес-леди задолжала муниципалитету арендную плату за четыре месяца

Усолье-Сибирское, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольская бизнес-леди задолжала муниципалитету арендную плату за земельный участок за четыре месяца.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, к приставам поступил исполнительный лист, выданный Усольским городским судом, о взыскании задолженности с местной жительницы.

Суд установил, что между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Усолья-Сибирского и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды земельного участка для строительства складских помещений и открытых навесов. По истечении действия договора бизнес-леди продолжила использовать построенные помещения на земельном участке, не продлив договор и не внося арендную плату в течение четырех месяцев. Сумма неосновательного обогащения составила 120 тысяч рублей.

Женщина добровольно решение суда не исполнила. В связи с этим пристав заблокировал ее деньги на расчетных счетах в банковских организациях. Через некоторое время должнице понадобилось совершить операции по банковским счетам, что поспособствовало оплате задолженности в полном объеме.