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01.10.2018

В Ангарске предприятие задолжало своим работникам свыше 63,5 тысячи рублей

Ангарск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске предприятие «Востокпромпечь» задолжало своим работникам свыше 63,5 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по обращению бывшего работника ЗАО «Востокпромпечь» проведена проверка.

По результатам проверки установлено, что в нарушение статьи 22, части 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ ЗАО «Востокпромпечь» допустило перед работником частичную задолженность по заработной плате за период февраль-апрель 2018 года в общем размере 63 тысячи 566 рублей.

По результатам рассмотрения постановления прокурора города директор ЗАО инспектором Государственной инспекции труда в Иркутской области привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.

Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме в период проведения проверки.

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