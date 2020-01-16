В Ангарске в обороте появились фальшивые пятитысячные купюры

Ангарск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в обороте появились фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с начала года на территории округа зарегистрировано пять фактов сбыта поддельных денежных знаков. Все – банкноты номиналом пять тысяч рублей, имели серию «СА».

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что людям в первую очередь необходимо обращать внимание на качество бумаги, наличие водяных знаков, а также элементов защиты: микротексты фальшивомонетчиками не воспроизводятся. Если пунктирная защитная нить, расположенная на оборотной стороне купюры, легко сдвигается в сторону или имеет неровности, потертости, то это фальшивка. Также на поддельных купюрах легко стирается серийных знак, если на него попадет жидкость.

Полицейские просят ангарчан при обнаружении ненастоящих денег запомнить приметы человека, расплатившегося фальшивкой, направление его дальнейшего маршрута следования, марку, модель, цвет и регистрационный номер используемого им автотранспортного средства, а также иные сведения, способствующие установлению личности преступника.

При обнаружении поддельных купюр необходимо сразу же обратиться в ближайшее подразделение органов внутренних дел или немедленно позвонить по телефонам: «02», с мобильного – «102».