В Ангарске жильцам пяти многоквартиных домов вернут деньги за неработающие лифты

Ангарск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ангарская жилищная компания» вернёт собственникам квартир в пяти домах 155 тысяч рублей, которые она взимала за содержание лифтов в то время, когда проводился ремонт оборудования, и оно не работало. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

– Нормативными правовыми актами не установлены предельно допустимые сроки перерыва в оказании услуг лифта, поэтому любой перерыв в работе лифта является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, – поясняют в прокуратуре Иркутской области.

Это означает, что плата за услугу, пока она фактически не оказывалась, в том числе за сроками действия договора о проведении капитального ремонта, является неправомерной. Прокуратура в адрес директора управляющей компании вынесла представление.

Между тем, напомним, в Ангарске фактически сорвали работы по замене лифтов. Подряд на работы выиграла ООО «Звезда», аффилированная с семьёй губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Компании достался самый крупный контракт, но в срок лифты ангарчане не дождались. В итоге было возбуждено два уголовных дела. Тем не менее, предприятие участвует в электронных аукционах и на 2019 год.

Напомним, ООО «Звезда» обвиняется в картельном сговоре и мошенничестве в особо крупном размере. Широкую огласку тема получила не только из-за нарушения прав граждан, но и из-за того, что, как выяснилось, подрядчик, связанный с Андреем Левченко (депутатом Заксобрания, сыном губернатора Иркутской области), представил подложные документы, чтобы попасть в реестр квалифицированных подрядных организаций.