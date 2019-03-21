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22.03.2019

В Боханском районе опекунша обокрала сироту

Боханский район, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе опекунша украла у сироты миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведена проверка по обращению 20-летней местной жительницы числа детей-сирот, заявившей о нарушении ее прав со стороны опекуна.

Оказалось, что что 36-летняя жительница Боханского района, бывший опекун заявительницы, воспользовавшись доверительными отношениями с ней, убедила ее передать на временное хранение деньги. В их числе пенсия по потере кормильца и пенсия по инвалидности, скопившиеся на счете опекаемой к совершеннолетию.

Опекунша, получив деньги, купила на них жилье, оформив его на третье лицо. В результате сирота лишилась почти миллиона рублей.

Прокуратура Боханского района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере).

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