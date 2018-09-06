В Бодайбинском районе УК задолжала работникам больше миллиона рублей

Бодайбинский район, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Мамакан Бодайбинского района управляющая компания задолжала своим работникам 1,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, комиссия по трудовым спорам муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» вынесла удостоверения о погашении задолженности по зарплате 58 работникам и предъявила их на исполнение судебным приставам. Общая сумма долга за три месяца составила 1,2 млн рублей.

Приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц.

В результате УК приняла меры к выплате рабочим заработанных ими средств в полном объеме.