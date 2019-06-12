В Бодайбо золотодобытчики через суд добились выплаты зарплаты от предприятия

Бодайбо, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо золотодобывающее предприятие «Сарго» задолжало 88 сотрудникам более 12,5 млн рублей зарплаты и полевого довольствия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, деньги золотодобытчикам не платили с мая 2018 года по март 2019 года. Городская прокуратура внесла в адрес гендиректора «Сарго» представление об устранении нарушений трудового законодательства. После этого в интересах 51 работника вынесены удостоверения о взыскании заработной платы на общую сумму 4,2 млн рублей, которые компания передала в банк для дальнейшего перевода работникам.

Затем прокуратура обратилась в суд за защитой прав еще 12 работников, им выплатили более 1,8 млн рублей.

Кроме того, сейчас в отношении «Сарго» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы проверки рассмотрены Государственной инспекцией труда в Иркутской области, предприятие привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. В настоящее время компания «Сарго» выплатила еще 38 сотрудникам более 3 млн рублей. Дальнейшее погашение задолженности – на контроле областной прокуратуры.