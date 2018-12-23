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24.12.2018

В Братске еще одну пенсионерку обманула лже-целительница

Братск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске еще одну пенсионерку развели на деньги под предлогом снятия «порчи».

Братский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, которая совершила мошенничество с причинением значительного ущерба.

Оказалось, что 20 августа 2018 года осужденная встретила ранее незнакомую ей пожилую женщину, помогла ей донести сумки домой. Здесь мошенница рассказала пенсионерке о якобы, наведенной на нее «порче». Она также заявила, что имеет способности к целительству, предложив пожилой женщине свою помощь в проведении магического обряда с целью «ее очищения». Введенная в заблуждение пенсионерка передала для проведения магического обряда все имеющиеся у нее деньги – 25 тысяч 500 рублей. Кроме того, осужденная попросила женщину одолжить ей куртку с меховым подкладом стоимостью 1500 рублей, кофту стоимостью 700 рублей, обязуясь вернуть их после проведения обряда. Затем мошенница с похищенными вещами и деньгами скрылась с места преступления.

Осужденная вину по предъявленному обвинению признала полностью, возместила ущерб потерпевшей в полном объеме, извинилась за содеянное. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Отягчающим наказание обстоятельством суд признал рецидив преступлений, поскольку осужденная ранее неоднократно судима за незаконный сбыт наркотиков.

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