В Братске мошенники «развели» жертву финансовой пирамиды

Братск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске на уловки мошенников попалась жертва финансовой пирамиды. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, при опросе 52-летней заявительницы полицией выяснилось, что на днях ей позвонили и пообещали выплатить компенсацию как вкладчице финансовой пирамиды – около 700 тысяч рублей. Звонившая женщина предупредила, что для перечисления причитающейся суммы необходимо незамедлительно оплатить ряд комиссий и сборов. В общей сложности претендентка на выплату перевела на счёт частного лица практически 430 тысяч рублей, после чего общение с ней было прекращено. Полиция напоминает, что выплаты компенсаций за понесённый в результате преступных действий ущерб производятся исключительно по решению суда, о чём истец уведомляется письменно. Никаких комиссий и налогов при этом пострадавший перечислять не должен. Запомните, что личные звонки, электронные письма либо SMS оповещения о якобы положенных выплатах, блокировках банковских карт, выигрышах во всевозможных конкурсах и викторинах, а также предложения участвовать в различных опросах с указанием персональных данных исходят только от мошенников. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: братск

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