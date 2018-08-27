Братский район, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе мошенники «развели» пенсионерку на 17,5 тысячи рублей, пообещав ей «выигрыш» от налоговой службы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию обратилась 58-летняя жительница посёлка Калтук, которая сообщила о хищении денег с её банковского счёта. При опросе пострадавшей выяснилось, что ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником налоговой службы, поздравил женщину с выигрышем 55 тысяч рублей. Чтобы получить причитающиеся деньги, «налоговику» потребовалось сообщить данные банковской карточки: номер и сиф-код с оборотной стороны. После этого пенсионерке перезвонили с другого номера и попросили продиктовать коды, приходившие в SMS от банка. Итогом этого общения стало списание с её же счёта около 17,5 тысяч рублей. Так и не дождавшись обещанной «премии», обманутая женщина обратилась в полицию.

Сейчас установлено, что звонки на телефон пострадавшей поступали с номеров мобильных операторов Санкт-Петербурга и Москвы. Проверка продолжается.