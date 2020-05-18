В Бурятии директора санатория оштрафовали за бассейн

Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Директора-главного врача санатория-профилактория «Подлеморье» в Северобакальске оштрафовали за то, что в учреждении не проверяли состояние воды в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Во время проверки инспекторы установили, что контроль за бассейном не проводили в течение двух с половиной месяцев, поскольку не был заключён соответствующий договор на эти работы.

Результаты лабораторных испытаний проб воды бассейна по содержанию хлора остаточного свободного, проведённых в рамках прокурорской проверки Центром гигиены и эпидемиологии в Бурятии не соответствовали требованиям гигиенических нормативов, говорят в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В итоге начальнику дирекции социальной сферы ВСЖД, к которой относится профилакторий, внесено представление. Договор на осуществление производственного контроля заключён. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены три работника, в том числе заместитель руководителя.