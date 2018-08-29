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30.08.2018

В Чунском районе чиновник воровал бюджетные средства и занимался отмыванием денег

Чунский район, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе сотрудник местной администрации воровал бюджетные средства и занимался отмыванием денег.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в результате проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе выяснилось, что ранее осужденный по части 4 статьи 159 УК РФ за хищение бюджетных средств сотрудник администрации района занимался отмыванием похищенных им денег через финансовые операции.

После того как украденные деньги поступали на находившийся в его распоряжении банковский счет, чиновник под предлогом оплаты по фиктивной сделке аренды перечислял средства со счета другого лица на свой собственный счет, при этом производил и оплату НДФЛ с якобы полученного дохода. Общая сумма финансовых операций для отмывания похищенного составила более 1,5 млн рублей.

Прокуратурой Чунского района материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Сейчас проводится предварительное следствие.

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