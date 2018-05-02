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03.05.2018

В Чунском районе поручителю пришлось выплатить 1,5 миллиона рублей за заёмщика-иностранца

Чунский район, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Перспектива остаться без имущества сподвигла жительницу Чунского района выплатить 1,5 млн рублей банку. Об этом сообщает пресс-служба региональное УФССП.

Женщина являлась поручителем по кредитному займу иностранца. Мужчина уехал на родину и перестал вносить деньги в счёт погашения кредита. Банк обратился с иском в Чунский районный суд о взыскании задолженности с поручителя. Эти требования инстанция удовлетворила.

Судебные приставы разъяснили, что поручитель несёт персональную ответственность по оплате кредита наравне с заемщиком. В случае, если перед банком не будут исполнены обязательства, то в счёт долга могут арестовать имущество поручителя. Тогда эти деньги будут перечислены в счёт погашения задолженности.

Женщина изыскала денежные средства в течение двух дней и оплатила долг в полном объёме, рассказали в УФССП по Иркутской области.

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