В Госдуме РФ предложили освободить водителей от уплаты некоторых штрафов

Москва, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Госдумы предложили поправки, которые смогут освобождать водителей от административных штрафов за нарушения, не зафиксированных на портале Госуслуг в течение 10 дней.

Как сообщает « Афанасий бизнес », изменения предлагается внести в статью 2.6.1 КоАП РФ. Инициатива появилась после того, как автомобилисты начали массово жаловаться на то, что «владельцы транспортного средства получают административные штрафы спустя год, два и даже три», сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.

Согласно предложениям депутатов, водитель должен быть освобожден от уплаты штрафа, если в течение 10 дней ему не пришло «письмо счастья». Также информация о щтрафе обязана появиться в личном кабинете водителя на портале «Госуслуги». В Госдуме считают, что задержки в доставке уведомлений о штрафах не позволяют водителям воспользоваться правом оплатить штраф с 50%-ной скидкой, а значит, в случае несвоевременной доставки уведомления, штраф должен быть отменен.

Бывают случаи, когда водитель не в курсе того, что на него наложен штраф и продолжает спокойно ездить дальше. Тем временем, штраф передается в службу судебных приставов, и принимается такая мера административного воздействия, как удвоение штрафа за нарушение сроков оплаты.

– Если автолюбитель своевременно «письмо счастья» не получил, этот штраф сгорает. Мы считаем, это справедливо, – заключил Ярослав Нилов.