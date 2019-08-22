ТЕМЫ
Архив
< Август 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сегодня
Деньги
23.08.2019

В Госдуме РФ предложили освободить водителей от уплаты некоторых штрафов

Москва, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Госдумы предложили поправки, которые смогут освобождать водителей от административных штрафов за нарушения, не зафиксированных на портале Госуслуг в течение 10 дней.

Как сообщает «Афанасий бизнес», изменения предлагается внести в статью 2.6.1 КоАП РФ. Инициатива появилась после того, как автомобилисты начали массово жаловаться на то, что «владельцы транспортного средства получают административные штрафы спустя год, два и даже три», сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.

Согласно предложениям депутатов, водитель должен быть освобожден от уплаты штрафа, если в течение 10 дней ему не пришло «письмо счастья». Также информация о щтрафе обязана появиться в личном кабинете водителя на портале «Госуслуги». В Госдуме считают, что задержки в доставке уведомлений о штрафах не позволяют водителям воспользоваться правом оплатить штраф с 50%-ной скидкой, а значит, в случае несвоевременной доставки уведомления, штраф должен быть отменен.

Бывают случаи, когда водитель не в курсе того, что на него наложен штраф и продолжает спокойно ездить дальше. Тем временем, штраф передается в службу судебных приставов, и принимается такая мера административного воздействия, как удвоение штрафа за нарушение сроков оплаты.

– Если автолюбитель своевременно «письмо счастья» не получил, этот штраф сгорает. Мы считаем, это справедливо, – заключил Ярослав Нилов.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Деньги»:
В Госдуме РФ предложили освободить водителей от уплаты некоторых штрафов23.08.2019
Москва, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Госдумы предложили поправки, которые смогут освобождать водителей от административных штрафов за нарушения, не зафиксированных на портале Госуслуг в течение 10 дней.
Из бюджета Приангарья выделены средства на подготовку к школе около 30 тысяч детей из многодетных семей22.08.2019
-30-
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Выплаты для подготовки к школе получат родители или опекуны около 30 тысяч детей из многодетных семей Иркутской области, которые подали для этого документы.
Иркутск оказался в числе самых дорогих городов для родителей школьников21.08.2019
2019-08-21-04-07-09
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В июле 2019 года по отношению к июлю 2018 года цены на одежду для детей школьного возраста выросли на 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.
Жителям Иркутской области, чьи сельхозугодия пострадали от паводка, выплачивают компенсации20.08.2019
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Компенсации из бюджета Иркутской области получили 105 жителей Тулунского и Нижнеудинского района, у которых в результате паводка погибли посевы сельскохозяйственных культур. Общая сумма выплат составила 5,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.
Братчанка, желая стать биржевым маклером, задолжала банкам более миллиона рублей20.08.2019
2019-08-20-02-53-35
Братск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчанка, желая стать биржевым маклером, задолжала банкам более миллиона рублей. Женщина подключила присланную аферистами программу и, оставив данные всех банковских карт и кредиток, попала в долговую яму.
Сколько в Иркутской области зарабатывает моторист? Обзор зарплатных предложений16.08.2019
2019-08-16-08-02-45
Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». На этот раз редакция решила рассказать, на какой заработок может рассчитывать в конце этого лета моторист. В июле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось больше трёх десятков вакансий для этих специалистов.
В «Сбербанк страхование жизни» выяснили, какую зарплату россияне считают справедливой16.08.2019
2019-08-16-04-22-20
Москва, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - СК «Сбербанк страхование жизни» провела исследование, посвященное оценке россиянами справедливого и достойного уровня оплаты труда.
В Иркутской области формируют реестр пострадавших от паводка аграриев для областных выплат14.08.2019
Иркутская область, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Минсельхоз Иркутской области поступили первые документы на предоставление социальной выплаты из регионального бюджета пострадавшим от паводка жителям Приангарья.
Семь предприятий Иркутской области могут получить льготные экспортные кредиты в рамках нацпроекта14.08.2019
2019-08-14-05-17-14
Иркутская область, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Семь предприятий Иркутской области могут получить льготные экспортные кредиты в рамках нацпроекта. Заявки направлены в Минпромторг РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Иркутской области за полгода выявили 15 «чёрных кредиторов»13.08.2019
Иркутская область, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам шести месяцев 2019 года 15 компаний были признаны нелегальными участниками финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.
В июле в Иркутской области подорожали картошка, курица и солёная селёдка13.08.2019
2019-08-13-04-06-33
Иркутская область, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в июле дороже стали стоить картофель, курица, солёная селёдка и другие продукты. Зато подешевели огурцы, капуст и мясо индейки. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.
Сергей Левченко обсудил с главами сельских поселений Тулунского района выплаты компенсаций по наводнениям09.08.2019
Тулунский район, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании с главами сельских поселений Тулунского района обсудил вопрос выплат компенсаций пострадавшим в результате наводнения.
Сколько в Иркутской области зарабатывает пекарь? Обзор зарплатных предложений09.08.2019
2019-08-09-09-05-00
Иркутск, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Мы решили рассказать, на какой заработок может рассчитывать этим летом пекарь. В июле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось около 40 вакансий для этих специалистов.
Благодаря акции Сбербанка «Забота» – скидки держателям карт МИР Социальная и Maestro Социальная09.08.2019
Иркутская область, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка на территории Иркутской области проводит акцию «Забота». Социальный проект стартовал 15 июня и продолжится до 31 декабря 2019 года, его участники – партнеры банка и держатели банковских карт – МИР Социальная и Maestro Социальная.
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах09.08.2019
2019-08-09-02-12-55
Москва, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 субъектах РФ.
В Железногорске-Илимском нерадивый папаша задолжал по алиментам 117 тысяч рублей08.08.2019
Железногорск-Илимский, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Нижнеилимский районный суд приговорил к четырем месяцам лишения свободы условно злостного неплательщика алиментов из Железногорска-Илимского. Также ему назначен испытательный срок – восемь месяцев.
Братчанин в надежде на зарубежное наследство лишился 4 тысяч долларов США08.08.2019
Братск, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчанин в надежде на получение наследства из Камбоджи лишился 4 тысяч долларов США.
В Иркутской области спустя 1,5 месяца закончили выплачивать по 10 тысяч рублей пострадавшим от наводнения08.08.2019
-15-10-
Иркутская область, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области спустя 1,5 месяца закончили выплачивать по 10 тысяч рублей пострадавшим от наводнения. Об этом доложил министр соцразвития, опеки и попечительства Владимир Родионов на совещании Сергею Левченко.
Клиенты Сбербанка открыли первые 100 аккредитивов по API08.08.2019
Москва, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Весной 2019 года Сбербанк, один из лидеров рынка аккредитивов в России, успешно внедрил новый сервис «Сбербанк API. Аккредитивы». За два месяца клиенты банка открыли первые 100 аккредитивов на общую сумму 500 млн рублей.
Владимир Родионов: с 2020 года выплату детских пособий малообеспеченным семьям продлят вдвое07.08.2019
Иркутская область, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Выплаты на первого ребенка до достижения им трех лет будут получать малообеспеченные семьи с января 2020 года. Об этом заявил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
В Приангарье пострадавшим от паводка безработным, занятым общественным трудом, увеличили размер матпомощи07.08.2019
Иркутская область, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пострадавшим от паводка безработным, занятым общественным трудом, увеличили размер матпомощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Шелехове злостный алиментщик отправится в колонию07.08.2019
Шелехов, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Шелеховчанин за неуплату алиментов по решению суда на два месяца отправится в колонию.
В Приангарье сверяют базы данных о пострадавших от наводнения и проведённых им выплатах07.08.2019
2019-08-07-02-34-56
Иркутская область, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сверку баз данных о пострадавших от наводнения и начисленных им выплатах проводят в Иркутской области. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Иркутянин передал в полицию забытые в терминале 40 тысяч рублей06.08.2019
-40-
Иркутск, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Бдительный иркутянин принес в полицию 40 тысяч рублей, которые он обнаружил в терминале на улице Сухэ-Батора областного центра.
Сбербанк снижает ставки по ипотеке06.08.2019
Москва, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке – от 9,1%.
Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов06.08.2019
Москва, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк увеличивает скидку на ипотечный кредит для участников зарплатного проекта.
Сбербанк запускает оплату по QR-коду05.08.2019
Москва, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR».
Сбербанк возобновил выдачу образовательных кредитов05.08.2019
Москва, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и министерство науки и высшего образования приняли решение о возобновлении программы образовательного кредитования с государственной поддержкой.
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста05.08.2019
Москва, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования.
HeadHunter: самой дорогой вакансией июля в Иркутске стало предложение для заместителя гендиректора фирмы05.08.2019
headhunter-
Иркутск, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter проанализировал вакансии, размещенные компаниями в Иркутске, и составил рейтинг самых дорогих предложений июля. Самым дорогим стало предложение для заместителя генерального директора по производству с вознаграждением от 250 тысяч рублей.
В Иркутской области директор банка предстанет перед судом по обвинению в присвоении 45 млн рублей03.08.2019
Иркутская область, 3.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя правления одного из коммерческих банков в присвоении и отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также неправомерном обороте средств платежей.
Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер по снабжению? Обзор зарплатных предложений02.08.2019
2019-08-02-07-04-49
Иркутск, 02.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». О вакансиях для менеджера по снабжению в Иркутской области читайте в очередном обзоре Телеинформа. В июле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось около 40 вакансий для этих специалистов.
Замначальника станции «Иркутск-Сортировочный» оштрафовали на 20 тысяч рублей за кражу вагона02.08.2019
Иркутск, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместителя начальника станции «Иркутск-Сортировочный» оштрафовали на 20 тысяч рублей за кражу железнодорожного вагона хоппер-дозатора. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Братчанина приговорили к трем годам условно за 21 миллион неуплаченных налогов02.08.2019
-21-
Братск, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Братске суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который уклонялся от уплаты налогов, тем самым причинил ущерб государству на сумму более 21 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Прокуратура Приангарья добилась выдачи матпомощи жертвам наводнения, не зарегистрированным в своих домах01.08.2019
2019-08-01-09-21-13
Куйтунский район, 1.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратурой Куйтунского района проведена работа по установлению в судебном порядке факта постоянного проживания жителей села Уян, поселка Игнино, села Усть-Када, села Барлук, попавших в зону затопления.
Читать все новости раздела «Деньги»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске