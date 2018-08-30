|Деньги
|31.08.2018
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В Иркутске директор магазина наворовал с работы сотовых телефонов на 1,5 миллиона рублей
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Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске директор магазина сотовых телефонов наворовал с работы мобильников на 1.5 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, мужчина в течение месяца своей работы присвоил десятки дорогостоящих телефонов, которые потом сдавал в «скупки». Он смог заработать на своих махинациях 1,5 миллиона рублей за месяц.
Вину в совершенном преступлении директор признал полностью, только ущерб от преступления он возместил в сумме 100 тысяч рублей, остальные «заработанные деньги» потратил на развлечения.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в пять лет.
Кроме того, махинатора обязали возместить потерпевшему причиненный преступлением ущерб.
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