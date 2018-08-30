ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Деньги
31.08.2018

В Иркутске директор магазина наворовал с работы сотовых телефонов на 1,5 миллиона рублей

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске директор магазина сотовых телефонов наворовал с работы мобильников на 1.5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, мужчина в течение месяца своей работы присвоил десятки дорогостоящих телефонов, которые потом сдавал в «скупки». Он смог заработать на своих махинациях 1,5 миллиона рублей за месяц.

Вину в совершенном преступлении директор признал полностью, только ущерб от преступления он возместил в сумме 100 тысяч рублей, остальные «заработанные деньги» потратил на развлечения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в пять лет.

Кроме того, махинатора обязали возместить потерпевшему причиненный преступлением ущерб.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске