В Иркутске директор магазина наворовал с работы сотовых телефонов на 1,5 миллиона рублей

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске директор магазина сотовых телефонов наворовал с работы мобильников на 1.5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, мужчина в течение месяца своей работы присвоил десятки дорогостоящих телефонов, которые потом сдавал в «скупки». Он смог заработать на своих махинациях 1,5 миллиона рублей за месяц.

Вину в совершенном преступлении директор признал полностью, только ущерб от преступления он возместил в сумме 100 тысяч рублей, остальные «заработанные деньги» потратил на развлечения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в пять лет.

Кроме того, махинатора обязали возместить потерпевшему причиненный преступлением ущерб.