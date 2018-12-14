В Иркутске банку не удалось взыскать с наследников долг по кредиту покойного

Иркутск, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске банк не смог через суд взыскать с наследников долг покойного.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, мужчина взял в банке кредит более чем на 1,5 миллиона рублей. Меньше, чем через месяц должник умер. У него остались наследники. Банк обратился в суд с требованием о взыскании задолженности по кредитному договору с наследников.

О наличии задолженности перед банком те узнали только через год после смерти должника. На суде выяснилось, что при жизни мужчина взял еще 6 млн рублей в долг. Займодавец также обратился к наследникам с требованием о выплате этой суммы.

На момент обращения банка в суд с иском правопреемники после смерти наследодателя исполнили обязательства заемщика на сумму 6 млн рублей, что значительно превысило стоимость унаследованного ими имущества. Решением Октябрьского районного суда Иркутска исковые требования банка оставлены без удовлетворения.