ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Деньги
16.12.2018

В Иркутске банку не удалось взыскать с наследников долг по кредиту покойного

Иркутск, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске банк не смог через суд взыскать с наследников долг покойного.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, мужчина взял в банке кредит более чем на 1,5 миллиона рублей. Меньше, чем через месяц должник умер. У него остались наследники. Банк обратился в суд с требованием о взыскании задолженности по кредитному договору с наследников.

О наличии задолженности перед банком те узнали только через год после смерти должника. На суде выяснилось, что при жизни мужчина взял еще 6 млн рублей в долг. Займодавец также обратился к наследникам с требованием о выплате этой суммы.

На момент обращения банка в суд с иском правопреемники после смерти наследодателя исполнили обязательства заемщика на сумму 6 млн рублей, что значительно превысило стоимость унаследованного ими имущества. Решением Октябрьского районного суда Иркутска исковые требования банка оставлены без удовлетворения.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске