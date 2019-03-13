В Иркутске должница по кредиту скрывалась от приставов со своим автомобилем

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка задолжала банку 366 тысяч рублей по кредиту, но вместо того чтобы его погасить, женщина скрывалась от приставов вместе со своим автомобилем. Однако машину нашли, иномарка уже выставлена на продажу для погашения долга, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Постановление о взыскании денег иркутянка получила на личном приёме у пристава. После этого она начала скрываться от сотрудников ведомства: на прием к судебному приставу не являлась, по адресу проживания застать неплательщика не удавалось. Опрос соседей иркутянки показал, что женщина проживает в квартире, но приходит домой поздно вечером. Также соседи рассказали, что должница работает в салоне ногтевого сервиса.

Вместе с тем приставы установили, что у иркутянки в собственности есть авто «Хёндай Солярис» 2017 года выпуска. Машину решено было арестовать. Приставы выехали к предполагаемому месту работы – студии красоты по улице Партизанская. Рядом с ней иномарку и обнаружили. В салоне судебному приставу-исполнителю сказали, такая женщина у них никогда не работала.

Судебный пристав арестовал авто и вызвал эвакуатор, чтобы перевезти иномарку на специализированную площадку. В это время в машину пытались проникнуть неизвестные люди, которые хотели воспрепятствовать изъятию транспортного средства. В обоснование своих действий они пояснили, что защищали имущество своей знакомой, которая находится на длительном лечении. Через десять минут после этого, во время погрузки транспортного средства на эвакуатор, явилась сама автовладелица.

Позже на личном приёме у приставов иркутянка пояснила, что ни на каком лечении не находится, надеялась, что таким образом должностные лица не смогут арестовать её имущество. Также она рассказала, что официального трудоустройства не имеет, ходатайствовала о снятии ареста. В ходатайстве должнику было отказано.

Отметим, чаще всего должники в Иркутской области, которым грозят арестом машины, свои долги гасят. Так, недавно усольчанин уплатил штраф, чтобы не стать пешеходом. Пенсионеру назначили штраф за пьяное вождение, который он погасил только после ареста его «Жигулей». Погасил долг по алиментам под страхом остаться без своей «Тойоты Филдер» и житель Нижнеудинска. Мужчина больше полугода не давал деньги на содержание своей дочери и накопил задолженность 94 тысячи рублей. А в Заларинском районе супруги, занимающиеся сельским хозяйством, оплатили кредиты в размере 8,5 млн рублей, чтобы их сельхозтехника не ушла с торгов.