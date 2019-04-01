В Иркутске мебельщик обманул клиентов на полмиллиона рублей

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске производитель мебели присваивал деньги клиентов, в том числе – и уже находясь под следствием.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 32-летний предприниматель, с 2013 года изготавливавший различную мебель, на протяжении двух лет, с 2016 по 2018 годы, получил от девяти заказчиков около 250 тысяч рублей, однако не исполнил взятые на себя обязательства. Потерпевшие обратились за услугами фигуранта благодаря частным объявлениям, размещенным в общественных местах, а также на популярных сайтах.

Ранее молодой человек уже был судим за преступление, совершенное по такой же схеме и приговорен к условной мере наказания. Решением Октябрьского районного суда Иркутска подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ – присвоение вверенных денежных средств с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба. Его приговорили к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима. Решение было обжаловано стороной защиты, однако в марте 2019 года апелляционная инстанция Иркутского областного суда оставила его в силе.

Во время судебного разбирательства в полицию вновь обратились иркутяне с просьбой защитить их нарушенные права. Детально вникнув в показания пострадавших, сотрудники выяснили, что в ожидании приговора предприниматель продолжил совершать противоправные действия и получил от 12 человек еще 250 тысяч рублей. К тому моменту он фактически не имел собственного производства, а для исполнения некоторых заказов пользовался услугами посредников, в конечном итоге выполняя роль сборщика готовых элементов кухонь либо шкафов-купе. В результате пять клиентов получили каркас мебели, еще семь не получили ничего.

Сейчас предварительное следствие по очередной серии присвоений завершено, утвержденное прокурором обвинительное заключение направлено на рассмотрение в судебные органы.