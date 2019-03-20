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21.03.2019

В Иркутске «министр финансов Москвы» похитил у пожилого инвалида 16 тысяч рублей

Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пожилой инвалид стал жертвой лже-министра, который «развел» его на деньги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в отдел полиции обратился 82-летний житель Октябрьского района областного центра. Он сообщил полицейским, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный мужчина и представился министром финансов Москвы.

Незнакомец напомнил иркутянину, что несколько лет назад тот приобрел лекарственные средства. По словам псевдочиновника, эти препараты оказались фальсифицированными, а деятельность фирмы, реализовывавшей их, была прекращена судом. Затем мужчина обрадовал пенсионера, что со счетов компании, на которых якобы обнаружены крупные суммы, пострадавшему положена денежная компенсация в размере более 500 тысяч рублей. Для ее получения необходимо оплатить комиссию – 16 тысяч рублей. Мужчина поверил собеседнику и отправился к ближайшему банкомату, через который перевел аферисту деньги. После этого «министр» перестал выходить на связь с пенсионером. Оперативники установили, что номер звонившего зарегистрирован в Москве. По этому факту проводится проверка.

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