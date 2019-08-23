В Иркутске руководитель трех турфирм присваивал себе деньги клиентов

Иркутск, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске руководитель трех турфирм с 2016 года присваивал себе деньги клиентов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ – присвоение в крупном размере.

По версии правоохранителей, руководитель туристических фирм ООО «Авантаж Трэвэл», ООО «Сибирия» и ООО «Сибирия +» с марта 2016 года совершал противоправные действия – присваивал себе деньги клиентов. Сейчас известно, что от действий предполагаемого злоумышленника пострадали как минимум шесть граждан. Не исключено, что потерпевших, обращавшихся в упомянутые фирмы, могло быть больше.

Клиентов ООО «Авантаж Трэвэл», ООО «Сибирия» и ООО «Сибирия +», чьи условия договора были нарушены, и они пострадали от действий сотрудников фирм, следствие просит обращаться по адресу: Иркутск, ул. Трудовая, 9, каб. 503 или позвонить по телефону (3952) 21-25-95.