В Иркутске руководитель Центра профессионального образования получила условный срок за коммерческий подкуп

Иркутск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор местной жительнице, которая за взятку выдала документ о получении профессионального образования. В суде установлено, что 52-летняя руководитель Центра профессионального образования «СибЛесТранс» договорилась с гражданином, обратившимся в Центр, за 31 тысячу рублей выдать ему документы о получении им образования по профессиям: «Плотник», «Монтажник по монтажу стальных железобетонных конструкций», «Арматурщик», «Электрогазосварщик», «Стропальщик», без фактического обучения по данным профессиям и без обязательной сдачи им итоговой аттестации. После чего женщина лично оформила свидетельства и удостоверения об обучении гражданина в Центре профессионального образования по программе профессиональной, а также получила от него указанную сумму в качестве коммерческого подкупа.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, руководитель Центра профессионального образования была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ. Суд, с учетом признания подсудимой вины, назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года, без штрафа. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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