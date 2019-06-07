|Деньги
|09.06.2019
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В Иркутске руководитель Центра профессионального образования получила условный срок за коммерческий подкуп
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Иркутск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор местной жительнице, которая за взятку выдала документ о получении профессионального образования.
В суде установлено, что 52-летняя руководитель Центра профессионального образования «СибЛесТранс» договорилась с гражданином, обратившимся в Центр, за 31 тысячу рублей выдать ему документы о получении им образования по профессиям: «Плотник», «Монтажник по монтажу стальных железобетонных конструкций», «Арматурщик», «Электрогазосварщик», «Стропальщик», без фактического обучения по данным профессиям и без обязательной сдачи им итоговой аттестации. После чего женщина лично оформила свидетельства и удостоверения об обучении гражданина в Центре профессионального образования по программе профессиональной, а также получила от него указанную сумму в качестве коммерческого подкупа.