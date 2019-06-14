В Иркутске суд обязал ремонтную мастерскую компенсировать клиенту утерю ноутбука

Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске суд обязал ремонтную мастерскую в двукратном размере компенсировать клиенту стоимость пропавшего ноутбука.

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска, рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Иркутской региональной общественной организации «Прибайкальский центр по защите прав потребителей», действующей в интересах истца, к ООО «Адамант» о взыскании денежных средств.

Как выяснилось, истец являлся собственником ноутбука Asus 7265 New. В процессе эксплуатации техника сломалась, в связи с чем истец обратилась в ООО «Адамант» для проведения платного ремонта товара, заключив договор, в соответствии с которым ответчик принял на диагностику и ремонт ноутбук. При приемке товара сотрудники на словах заверили, что срок ремонта составляет 14 календарных дней. По истечению этого срока товар истцу возвращен не был. Женщина неоднократно обращалась к ответчику, дважды направляла претензии. Ей сообщили, что «ноутбук разворован сотрудниками, которые на данный момент уволились и скрылись». При этом остатки от ноутбука не были предъявлены, требование об оплате покупки аналогичного ноутбука оставлены без удовлетворения. ООО «Адамант» ремонт не произвел, ноутбук не вернул истцу.

В суде отмечают, что при определении размера подлежащего возмещению вреда, причиненного потребителю полной или частичной утратой либо повреждением вещи, переданной заказчиком исполнителю для выполнения работы, учитывается, что по закону «О защите прав потребителей» исполнитель должен возместить двукратную стоимость этой вещи и понесенные потребителем расходы.

Выслушав сторону истца, исследовав материалы дела, суд удовлетворил требования ИРОО «Прибайкальский центр по защите прав потребителей». С ООО «Адамант» в пользу истца взыскано 103 тысячи 980 рублей двукратной стоимости ноутбука и 3 тысячи 279 рублей государственной пошлины.