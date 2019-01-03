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03.01.2019

В Иркутске задержали лжесотрудницу соцслужбы

Иркутск, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске оперативники задержали лжесотрудницу социальной службы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество – в отношении 54-летней иркутянки, подозреваемой в хищении сбережений у людей под видом работника социальной организации.

Как установили полицейские, женщина входила в доверие к пожилым людям, сообщая о знакомстве с их родственниками, и рассказывала о гуманитарной помощи продуктами. Пенсионерам она предлагала их доставку прямо на дом за определенные деньги. Так, на улице Ленина областного центра аферистка с помощью такой схемы похитила 9 тысяч рублей у 87-летнего мужчины. В микрорайоне Первомайский несуществующую доставку на 6 тысяч рублей предполагаемая мошенница оформила еще одной женщине преклонного возраста.

Сейчас оперативники проверяют задержанную на причастность к другим аналогичным преступлениям. Известно, что она ранее судима за кражи и мошенничество. Полиция просит людей, пострадавших о преступных действий злоумышленницы, обращаться в территориальные отделы полиции или по телефону 02 (102 с мобильного).

Полицейские отмечают, что работники социальных служб не ходят по улицам и не предлагают гуманитарную помощь. Всегда при общении с человеком, представившимся сотрудником какого-либо ведомства следует просить показать его удостоверение и сообщить, что проверите его трудоустройство по телефону.

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