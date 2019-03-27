|Деньги
|28.03.2019
|
|
В Иркутском районе ЧОП задолжал работникам 80 тысяч рублей
|
Иркутский район, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе ЧОП задолжал 12 своим работникам 80 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведена проверка исполнения требований трудового законодательства в охранном агентстве ООО ОА «Восток Безопасность».
Установлено, что на этом предприятии 12 работникам не выплачена заработная плата за январь 2019 года. Задолженность составила 80 тысяч рублей.
Кроме того, в охранном агентстве выявлена неформальная занятость и несоответствие локальных актов в сфере трудовых отношений требованиям законодательства.
Для восстановления нарушенных трудовых прав работников прокуратура района в адрес генерального директора ООО ОА «Восток Безопасность» внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое находится на рассмотрении. В интересах семи работников, обратившихся в прокуратуру района, в суд направлены заявления о вынесении судебных приказов о взыскании заработной платы на сумму более 40 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении генерального директора охранного агентства прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ – невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.
ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram
ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram