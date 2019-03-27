В Иркутском районе ЧОП задолжал работникам 80 тысяч рублей

Иркутский район, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе ЧОП задолжал 12 своим работникам 80 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведена проверка исполнения требований трудового законодательства в охранном агентстве ООО ОА «Восток Безопасность».

Установлено, что на этом предприятии 12 работникам не выплачена заработная плата за январь 2019 года. Задолженность составила 80 тысяч рублей.

Кроме того, в охранном агентстве выявлена неформальная занятость и несоответствие локальных актов в сфере трудовых отношений требованиям законодательства.

Для восстановления нарушенных трудовых прав работников прокуратура района в адрес генерального директора ООО ОА «Восток Безопасность» внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое находится на рассмотрении. В интересах семи работников, обратившихся в прокуратуру района, в суд направлены заявления о вынесении судебных приказов о взыскании заработной платы на сумму более 40 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении генерального директора охранного агентства прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ – невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.