В Иркутском районе с 1 октября с родителей детсадовцев будут собирать больше денег

Иркутский район, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Родительская плата за посещение детьми дошкольных учреждений увеличится с 1 октября 2019 года в Иркутском районе. Это связано с необходимостью обеспечения детей полноценным питанием.

Как сообщает пресс-служба районной мэрии, большинство детей питается в детских садах пять раз в день, при закупке и приготовлении выполняются все продуктовые нормы, рекомендуемые СанПиНом.

– Администрация Иркутского района до последнего старалась сдерживать рост родительской платы, в предыдущие годы плата увеличивалась незначительно. Однако уже с прошлого года значительно выросли цены на бензин, увеличен НДС, из-за чего в разы подорожали продукты питания. Без изменения родительской платы при существующих ценах невозможно обеспечить детям полноценное питание из качественных продуктов, – рассказал начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов.

Отмечено, что родительская плата направляется только на закупку продовольствия. Содержание дошкольных учреждений полностью оплачивается из средств бюджета Иркутского района. На эти цели в 2019 году выделено 262 млн рублей. Помимо этого из районной казны направляются средства на выплату заработных плат сотрудникам дошкольных образовательных организаций. В этом году сумма составила 486 млн рублей.

– В июле постановлением министерства образования Иркутской области максимальный тариф родительской платы утвержден в сумме около 3,5 тысяч рублей. Специалисты администрации по поручению мэра Иркутского района провели все необходимые расчеты. Было решено, что назначать максимальную оплату нецелесообразно, – добавил Роман Зарипов.

Стоит отметить, что для детей из малообеспеченных и многодетных семей предусмотрена льгота: за второго ребенка органы социальной защиты населения оплачивают 20% от суммы родительского взноса. Бесплатно посещают детские сады дети-инвалиды, их пребывание в дошкольных учреждениях полностью оплачивается из бюджета района.