В Иркутском районе владельцу турбазы пришлось компенсировать травмы от катания с горки

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка при катании с горки на турбазе получила травмы и потребовала компенсации расходов на лечение и морального вреда.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, женщина каталась на тюбе с горки на турбазе по Байкальскому тракту и получила повреждения, с которыми ее госпитализировали на два месяца.

В ходе обследования были установлены множественные травмы: переломы и ушибы. По словам истицы, она потратила на лечение более 20 тысяч рублей, ей пришлось претерпеть сильную боль, быть продолжительное время «прикованной» к больничной постели, она не могла самостоятельно себя обслуживать.

Для разрешения этой ситуации в досудебном порядке женщина обратилась с письменной претензией к владельцу турбазы, однако не получила ответа. После этого она пошла в Октябрьский районный суд Иркутска с требованиями о взыскании с ответчика расходов на лечение и компенсации морального вреда.

Суд пришел к выводу, что предприниматель оказывал платные услуги по катанию с горки и обязан был обеспечить безопасность использования и соблюдение установленных правил безопасности. Исковые требования удовлетворены частично, кроме компенсации средств за лечение с ответчика взыскана сумма морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, это не первый случай в Приангарье, когда пострадавшие при катании с платных горок получают компенсации у организаторов проката.