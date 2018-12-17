В Иркутской области 18 декабря утвердят параметры потребительской корзины

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект закона Иркутской области «О потребительской корзине» рекомендован к принятию в окончательном чтении. Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания области, которое состоялось 17 декабря под руководством Ирины Синцовой. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Согласно федеральному законодательству потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения устанавливается 1 раз в пять лет. В 2013 году в регионе был принят соответствующий закон, действие которого истекает к 1 января 2019 года. В связи с этим возникла потребность в принятии нового документа.

Напомним, потребительская корзина разработана в соответствие с методическими рекомендациями правительства РФ. Документ устанавливает два варианта корзины: для проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и для проживающих в иных местностях Иркутской области. В рамках работы над законопроектом во втором чтении была рассмотрена поправка Иркутского областного объединения организаций профсоюзов.

Как было отмечено представителем объединения, по данным Иркутскстата, в 2017 году в структуре потребительских расходов, расходы на непродовольственные товары и услуги по отношению к расходам на покупку продуктов питания составили 185%. Предлагается довести их для основных социально-демографических групп населения, проживающего в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, до 120% по отношению к расходам на покупку продуктов, проживающих в иных местностях Иркутской области – до 110%.

Вместе с тем, участники заседания заметили, что стоимость поправки для консолидированного бюджета Иркутской области составит около 1 млрд рублей. Обсуждение законопроекта и поправки пройдет на ближайшей сессии Законодательного собрания региона 18 декабря.