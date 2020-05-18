В Иркутской области автоматически продлили социальные пособия и выплаты, требующие ежегодного подтверждения

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Социальные пособия и выплаты, по которым предусмотрено ежегодное подтверждение права, продлены автоматически в Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, речь идет о пособиях на ребенка малоимущим семьям, социальных выплатах многодетным семьям, о бесплатном питании в школе, лекарственном обеспечении. Всем гражданам, имеющим право на такие меры соцподдержки, продлили сроки получения до 30 сентября 2020 включительно.

Также автоматически продлена федеральная выплата на первых рожденных (усыновленных) детей, которым в период с января по октябрь исполнилось полтора года. На них пособия без всяких подтверждений продлены на шесть месяцев, а на детей, которым исполнилось год и два года, выплаты автоматически продлили на один год.

– На сегодняшний день все меры социальной поддержки, которые действовали у граждан на 1 апреля, были продлены автоматически. Идти никуда не надо, документы никакие не нужны. Подобные выплаты были продлены более чем на 121 тысячу детей, – отметила начальник отдела организации назначения региональных выплат министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Ирина Гаевая.

В министерстве также отметили, что в случае отсутствия или прекращения права на выплаты, гражданин обязан сообщить о соответствующих обстоятельства в органы социальной защиты по телефону или на электронные адреса органов социальной защиты населения. Эти адреса находятся, в том числе, на сайте министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области.

Напомним, с введением режима функционирования повышенной готовности и самоизоляции в связи с угрозой распространения на территории Иркутской области коронавирусной инфекции в управлениях социальной защиты населения с 30 марта 2020 года был приостановлен прием граждан с рекомендацией обращаться в учреждение в письменной и электронной формах. Было увеличено количество телефонных номеров для консультирования граждан. Сообщается, что отсутствие приема не повлияло на реализацию прав льготных категорий граждан на получение мер социальной поддержки.